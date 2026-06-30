Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Keiko Fujimori Önde Tamamladı

LİMA, 30 Haziran (Xinhua) -- Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, geçerli oyların yarısından fazlasını alan sağcı Halkın Gücü (Fuerza Popular) partisinin adayı Keiko Fujimori seçimi önde tamamladı.

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin gerçek zamanlı oy sayım platformunda pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Fujimori geçerli oyların yüzde 50,135'ini alırken, rakibi Peru İçin Birlikte (Juntos por el Peru) partisinin adayı Roberto Sanchez ise yüzde 49,865'te kaldı.

1990-2000 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori 9,223,396, 2021-2022 yıllarında dönemin Devlet Başkanı Pedro Castillo hükümetinde bakan olarak görev yapan Roberto Sanchez ise 9,173,755 oy aldı.

Fujimori, rakibi Roberto Sanchez'i 49.641 oy farkla geride bırakarak daha önceki üç başarısız adaylığının ardından ilk kez devlet başkanlığı seçimini kazanmış oldu.

Verilere göre seçimlerde kullanılan 92.766 tutanağın tamamı pazartesi günü itibarıyla işleme alındı.

Ulusal Seçim Jürisi Başkanı Roberto Burneo, resmi seçim sonuçlarının cuma günü ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua