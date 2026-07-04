Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Keiko Fujimori'nin Kazandığı Resmen İlan Edildi

LİMA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Peru'da Halkın Gücü (Fuerza Popular) partisinin adayı Keiko Fujimori'nin 7 Haziran'da yapılan 2026-2031 dönemi devlet başkanlığı seçimlerini kazandığı resmen duyuruldu.

Peru Ulusal Seçim Jürisi Başkanı Roberto Burneo cuma günü düzenlenen törende, "Ulusal Seçim Jürisi adına, Peru halkının egemen iradesiyle Keiko Fujimori'nin, devlet başkanı seçildiğini ilan ediyorum" dedi.

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin resmi verilerine göre Fujimori, oyların yüzde 50'sinden fazlasını aldı.

28 Temmuz'da göreve başlayacak Fujimori'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak Luis Galarreta, İkinci Başkan Yardımcısı olarak ise Miguel Torres görev yapacak.

Kaynak: Xinhua