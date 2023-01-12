Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi Güncel Haberler Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı. Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı. Tacna kentinde bir araya gelen göstericiler lastik yakarak ana yolları kapattı. Güncel Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos Güncel Haberler

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