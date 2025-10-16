Haberler

Peru'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin azlinden sonra, Peru'da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Göz yaşartıcı gaz kullanan polis, protestocularla karşı karşıya geldi.

Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin görevinden azledilmesinin ardından hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler ile Peru Ulusal Polisi karşı karşıya geldi.

BBC'nin başkent Lima'dan yayımladığı görüntülere göre, protestocular, kongre binası dışında polisle çatıştı.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıktı. Bazı göstericiler polis yaklaşırken havai fişek patlattı.

Ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestoya, çok sayıda genç de katılım gösterdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
