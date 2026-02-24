Peru'da Askeri Helikopter Düştü: 7'si Çocuk 15 Kişi Hayatını Kaybetti
Peru Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 7'si çocuk olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti. Helikopter, sel ve heyelanlardan etkilenenlere yardım için çalışıyordu. Kazanın ardından yürütülen arama çalışmalarında enkaz bulundu.
LİMA, 24 Şubat (Xinhua) -- Peru Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 7'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.
Pazartesi günü sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, helikopterle telsiz bağlantısının pazar günü öğleden sonra kesildiği, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından enkazın ülkenin güneyindeki Caraveli eyaletine bağlı Çala bölgesinde bulunduğu bildirildi.
Helikopterin kaza sırasında Arequipa bölgesinde sel ve heyelanlardan etkilenenlere yönelik arama, kurtarma ve destek faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
Kazada 4 mürettebat, hava kuvvetlerinden 1 albay, 3 sivil ve yaşları 3 ila 17 arasında değişen 7 çocuk yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.