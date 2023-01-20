Peru'da gösteriler sırasında bir evde yangın çıktı Güncel Haberler Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Gösteriler esnasında polis ile göstericiler arasında yaşanan arbede sonucunda tarihi bir binanın çatısına mermi isabet etmesiyle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Güncel Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos Lima Güncel Haberler

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