Peru'da Genel İşçi Konfederasyonu, hükümet karşıtı ulusal grev çağrısında bulundu Güncel Haberler Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve erken seçime gidilmesini isteyen STK'ler ulusal grev çağrısında bulundu. Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve erken seçime gidilmesini isteyen STK'ler ulusal grev çağrısında bulundu. Ulusal basında çıkan habere göre, Peru Genel İşçi Konfederasyonu (CGTP), yarın 2 Mayıs Meydanı'nda hükümet karşıtı toplanma çağrısı yaptı. Ulusal greve çok sayıda işçi sendikasının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılması bekleniyor. CGTP açıklamasında, gösterilerde ölen kişiler nedeniyle hükümeti barışçıl şekilde protesto edeceklerini ve Boluarte'nin görevi bırakmasını talep edeceklerini bildirdi. Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, 15 Ocak'ta bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Göstericiler, Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor. Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti. Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Seçimler Nisan 2024'te yapılacak Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı. Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti. Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti. Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan — Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023 Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Hükümet Güncel Haberler

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