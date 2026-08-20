Haberler

Peru'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Apurimac bölgesindeki Upahuacho'nun 38 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin derinliğinin 66,7 kilometre, büyüklüğünün ise 6,7 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) de depremin büyüklüğünün 7,2 olduğunu bildirdi.

Deprem, Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedilirken, başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı.

Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.???????

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda tüm tribünler aynı sesle inledi
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
Italiano, Sergen Yalçın'ın yapamadığını 5 maçta yaptı

Yıllardır başaramadığını 1 ayda yaptılar
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu