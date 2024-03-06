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Peru Başbakanı Alberto Otarola hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

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Hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatılan Peru Başbakanı Alberto Otarola, hükümeti rahatlatmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. "Bütün bunların arkasında eski Peru Cumhurbaşkanı Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok" diyen Otarola kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını kabul etmediğini vurguladı. Savcılık Otarola'nın eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarının ortaya çıkması sonrasında harekete geçmişti.

Peru Başbakanı Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Otarola, eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayarak, hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞÜP KARARINI AÇIKLADI

Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

"HÜKÜMETİ RAHATLATMAK İÇİN BU KARARI ALDIM"

Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

YOLSUZLUK İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım." değerlendirmesinde bulundu.

SES KAYITLARI SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Otarola'nın eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin, ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Kısmet Uslukılıç:

Onurlu ve şerefli bir hareket herkese nasip olmaz

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Yahya Akçay:

bizde nerde 50 bin kişi öldü kimse sorumluluk almadı, madenler yıkıldı bir tek bakan sorumluk almadı bu nebiçim bir yönetim sonunda gelinen nokta elde var sıfır 22 sene sonunda bir arapa boyu ilerleyemeyen bir imam yönetimi allahla peygamberle ülke yönitersen olacağı bu, şimdide okulları kökten bitirecekler imamlar, cemaatler tarikatlar topluluğu yeni müfradat hazırlamış çocuklarımızın geleceği ellerinden alındı, afganistana girmek bile bizden zor

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osman kara kara:

Adamlarda hukuk var adalet var haysiyet,onur var helal olsun.

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