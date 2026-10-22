Pertek'te hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü, sürücü gözaltında

Pertek'te hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü, sürücü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Pertek ilçesinde Tunceli-Elazığ kara yolu Pertek Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki kişiye hafif ticari araç çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Pertek Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Dursun O'ya (78) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dursun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA