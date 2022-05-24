Pertek'te fırtına feribotu sürükledi - Haberler

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Pertek'te fırtına feribotu sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Hamdin Kılıç - Güncel
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Pertek'te fırtına feribotu sürükledi Tunceli Pertek'te etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Pertek'te fırtına feribotu sürükledi

ELAZIĞ - Tunceli Pertek'te etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına ile birlikte Pertek-Elazığ arası çalışan ve seyir halinde olan feribot rüzgarın etkisiyle farklı bir yöne sürüklendi.

Yolcu dolu olan feribotta şans eseri bir kaza meydana gelmezken feribot, başka bir yerde karaya oturdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Güncel

Tunceli, Fırtına, Güncel, Haberler

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