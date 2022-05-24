Pertek'te fırtına feribotu sürükledi - Haberler

Pertek'te fırtına feribotu sürükledi

ELAZIĞ - Tunceli Pertek'te etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına ile birlikte Pertek-Elazığ arası çalışan ve seyir halinde olan feribot rüzgarın etkisiyle farklı bir yöne sürüklendi.

Yolcu dolu olan feribotta şans eseri bir kaza meydana gelmezken feribot, başka bir yerde karaya oturdu.