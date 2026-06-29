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Boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişi kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişi kurtarıldı
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde akıntıya kapılan aynı aileden 3 kişi, önce Alman bir turistin ardından cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişi akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren aile üyeleri, önce Alman bir turistin, ardından da cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Perşembe ilçesi Çaka Beyaz Kum mevkiisindeki özel bir kamp alanında meydana geldi. Denize giren aynı aileden Murat Ö. (42), Reyhan Ö. (39) ve Türker Ö. (16), kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Yaklaşık 150 metre açığa sürüklenen aile üyeleri dalgalar arasında mahsur kalırken, çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Olayı gören Almanya uyruklu bir turist, can simidi alarak denize açıldı. Akıntıya kapılan aileye ulaşan turist, ekipler olay yerine gelene kadar aile üyelerine destek oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Denize giren ekipler, akıntıya kapılan 3 kişi ile yardım için suya giren turisti güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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