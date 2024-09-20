Üye Girişi
Haberler

Perre Antik Kenti'nde 40 Yıl Sonra Bulunan Roma Dönemi Eserleri Sergilenmeye Başladı

Perre Antik Kenti'nde 40 Yıl Sonra Bulunan Roma Dönemi Eserleri Sergilenmeye Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kommagene Krallığı'nın önemli merkezlerinden Perre Antik Kenti'nde, yaklaşık 40 yıl önce kaybolan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilendi. Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, antik kentteki necropol alanına getirilen eserlerin zengin tarihini ortaya koydu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yaklaşık 40 yıl önce gün yüzüne çıkarıldıktan sonra kaybolan ve alan araştırması sırasında bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Perre Antik Kenti'nin 1 kilometre güneyindeki alanda, 1980'li yıllarda antik kentte çıkarılan Roma dönemine ait kabartma, içlik, sütun ve çeşitli mimari parçalar olduğunu belirledi.

İş makineleriyle alınan tarihi eserler, antik kentteki nekropol (mezarlık) alanına getirilerek sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, eserlerin alan araştırması sırasında bulunduğunu söyledi.

Eserlerin, antik kentin 1 kilometre güneyindeki alanda tespit edildiğini belirten Alkan, "Daha önce bunlarla ilgili 1980'de Perre Antik Kenti'nin hemen Roma çeşmesinin yanında olduğu söyleniyordu. Burada yaptığımız taramalar sonucunda da eserleri 40 yıl sonra Perre Antik Kenti'ne getirerek ziyaretçilerin beğenisine hazır hale getirdik. Bunlar milattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl önceye tarihlenen mimari parçalar." dedi.

Alkan, sergilenen objelerin Perre Antik Kenti'nin zengin tarihini ve kültürel dokusunu yansıttığını, bu nedenle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin dikkatini çektiği kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Kommagene Roma

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saatİ! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler? FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı? KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });