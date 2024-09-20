Perre Antik Kenti'nde 40 Yıl Sonra Bulunan Roma Dönemi Eserleri Sergilenmeye Başladı

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yaklaşık 40 yıl önce gün yüzüne çıkarıldıktan sonra kaybolan ve alan araştırması sırasında bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Perre Antik Kenti'nin 1 kilometre güneyindeki alanda, 1980'li yıllarda antik kentte çıkarılan Roma dönemine ait kabartma, içlik, sütun ve çeşitli mimari parçalar olduğunu belirledi.

İş makineleriyle alınan tarihi eserler, antik kentteki nekropol (mezarlık) alanına getirilerek sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, eserlerin alan araştırması sırasında bulunduğunu söyledi.

Eserlerin, antik kentin 1 kilometre güneyindeki alanda tespit edildiğini belirten Alkan, "Daha önce bunlarla ilgili 1980'de Perre Antik Kenti'nin hemen Roma çeşmesinin yanında olduğu söyleniyordu. Burada yaptığımız taramalar sonucunda da eserleri 40 yıl sonra Perre Antik Kenti'ne getirerek ziyaretçilerin beğenisine hazır hale getirdik. Bunlar milattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl önceye tarihlenen mimari parçalar." dedi.

Alkan, sergilenen objelerin Perre Antik Kenti'nin zengin tarihini ve kültürel dokusunu yansıttığını, bu nedenle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin dikkatini çektiği kaydetti.