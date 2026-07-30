Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatroda, Helenistik Dönem'e ait izlere rastlandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları sırasında, tiyatro bölümünde Helenistik Dönem'e ait izler bulundu. Kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Özellikle tiyatronun yapım evreleri erken Roma diye düşündük ama daha öncesine ilişkin Helenistik Dönem'e ilişkin de izlere rastladık, bu da önemli bir sonuç" dedi.

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte, kazı çalışmaları sürüyor.

'İKİ ALANDA ÇALIŞIYORUZ'

Kazı başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, 2026 yılı Haziran ayında başlayan çalışmaların şimdi iki alanda sürdüğünü söyledi. Erdem, "İki alanda çalışıyoruz şimdilik; tiyatroda ve Mola Burnu alanında. Tiyatroda Kavea'nın üst kademelerinde çalışıyoruz, Vomitoryum kısmında ve basamaklardan örnekler gelmeye başladı. Tiyatrodaki sorunumuz; 6 metreye dolgu olduğu için biraz ağır ilerliyor ama bu sene 30 kişilik çeşitli üniversitelerden gelen öğrenci grubumuz var. Uzmanlarımızla birlikte yaklaşık 49 kişilik ekiple çalışıyoruz. 30'a yakın işçi sayımız var. Bu şekilde ilerliyor. İlerleyen aşamalarda da Akropolis'in batı kısmında 2021 yılında açtığımız Nekropolis'te çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

'TRAKYA ARKEOLOJİSİ ADINA ÇOK ÖNEMLİ SONUÇLAR'

Kazı çalışmalarında büyük çaplı sonuçlara ulaşmaya başladıklarını dile getiren Erdem, "Yavaş yavaş büyük çaplı sonuçlara ulaşıyoruz diyebilirim. Akropolis, 1,5 kilometrelik bir alan burada ve bütün yapılar gömük. Tiyatro, en önemli prestij yapısı ve toprak üzeri izlerinden belli olduğu için tiyatroda başladık. Dediğim gibi 6 metrelik dolgu var ama dolgunun altından oturma basamakları ve tiyatronun plan şeması yavaş yavaş çıkıyor. Her sene daha belirgin hale geliyor. Önemli sonuçlara, bulgulara ulaşıyoruz. Özellikle tiyatronun yapım evreleri erken Roma diye düşündük ama daha öncesine ilişkin Helenistik Dönem'e ilişkin de izlere rastladık, bu da önemli bir sonuç. Ayrıca tiyatronun bir ana kaya üzerine şekillendirilmiş olduğu ve bu ana kayanın da Traklara ait açık hava kutsal alanı olarak kullanılmış olabileceğini de düşünüyoruz. Bunlar Trakya arkeolojisi adına da çok önemli sonuçlar" diye konuştu.

'DÖRTTE BİRİNİ ANCAK KAZABİLDİK'

Prof. Dr. Erdem, kazının bitiş tarihine ilişkin net bir şey söyleyemediğini belirterek, "Bu kazının ne zaman bitebileceğini söyleyemeyiz. Çünkü çok büyük bir alan dediğim gibi. Bütün yapıları gömük olan, 1,5 kilometrelik bir Akropolis'ten bahsediyoruz. Ama tiyatro bazında konuşursak 2022 yılında başladık. Burası, çok büyük ölçülerdeki bir tiyatro. Anadolu'nun büyük piyasalarıyla eş değer büyüklüğü. Mesela Bergama Tiyatrosu'yla, Efes'le rahatlıkla karşılaştırabiliriz. Dörtte birini ancak kazabildik. Bu da dolgu dolayısıyla bizi zorluyor. Daha yüzeyde olsa daha kolay kazılabilir. Bir de tabii işçi sayı artarsa elbette ki daha hızlı çalışmalar söz konusu olabilir" dedi.

'BALKAN ÜLKELERİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİ GELİYOR'

Kazı alanına, bölge halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstermeye başladığını dile getiren Erdem, "Açıkçası çok az kişinin bir arkeolojik kazı hakkında veya buranın kültürel değerleri hakkında veya biz kimiz, ne yapıyoruz, bu konuda çok fazla bilgileri yoktu. Artık halk kendileri geliyor. Hatta burada oturan halkın arkeoloji bölümlerinde okuyan evlatları var. Onlar da kazılarımıza öğrenci olarak katılıyor. Büyük bir ilgi var. Seyrediyorlar, kazıya geliyorlar, yemekler getiriyorlar. Bilinç her geçen sene artıyor diyebiliriz. Artık ilgi arttıkça ve tanıtım fazlalaştıkça, yayınlarımız ve tanıtım çalışmaları sonucu özellikle yerli turizm şirketleri artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunun dışında il bazında yapılan birtakım turizm faaliyetleri kapsamında da yurt dışından çok fazla sayıda, özellikle Balkan ülkelerinden Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya buralardan çok fazla sayıda kişi geliyor, bilim insanı geliyor, müzeciler geliyor, bunları ağırlıyoruz. Bu şekilde ve artacak gitgide umarım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı