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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP 38. Kurultayı'nda oyların satın alındığını belirten yargı kararını değerlendirerek, bu kararın ABD güdümlü müdahaleyi sonlandırdığını ve emperyalist planların bozguna uğratıldığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Yargı, CHP 38. Kurultayında oyların satın alındığını saptayarak, CHP yönetimini ele geçiren Atlantik güdümlü müdahaleye son verdi." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, CHP'ye ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının sonuçlarını değerlendirdi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ordu-millet işbirliğiyle bastırıldığını vurgulayan Perinçek, darbecilerin önde gelenlerinden bazılarının o gece etkisiz hale getirildiğini, binlercesinin tutuklandığını ve hapse atıldığını hatırlattı.

Doğu Perinçek, 15 Temmuz sonrasında ABD güdümlü FETÖ gladyosunun ordudan, polisten ve yargıdan temizlenmesinde büyük başarılar kazanıldığını ifade ederek, bu terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 24 bin TSK mensubunun ordudan, 30 bin polisin emniyetten, 14 bin yargıç ve savcının yargıdan atıldığını söyledi.

CHP 38. Kurultayı seçimlerini "yok hükmünde" sayan yargı kararını, "Türk devletinin ve siyasal kurumların temizlenmesi sürecinin son ve etkili atılımı" olarak değerlendiren Perinçek, "15 Temmuz sonrası süreçte ABD-FETÖ zincirlerinden kurtulan yargı, CHP 38. Kurultayında oyların satın alındığını saptayarak, CHP yönetimini ele geçiren Atlantik güdümlü müdahaleye son verdi." diye konuştu.

CHP'de yaşananların kesinlikle koltuk kavgası olmadığını belirten Perinçek, "ABD derin devletinin 2020 Ocak tarihli meşhur Rand Corporation Raporu'nda açıkladığı plan, bizzat CHP'lilerin mücadelesi ve yargının kararıyla geçersiz kılınmıştır. ABD'nin bu raporda adını açıkça ilan ederek Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanlığına ve Türkiye Cumhurbaşkanlığına atama girişimi bozguna uğratılmıştır. Siyaset alanı yolsuzluk ve yozlaşmadan temizlenmenin ötesinde, en tehlikeli çürüme olan emperyalist müdahaleden arınmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
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