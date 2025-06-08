Perihan Savaş, Nostaljik Kiraz Hasadı Ziyaretiyle Dikkat Çekti

Perihan Savaş, Nostaljik Kiraz Hasadı Ziyaretiyle Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Perihan Savaş, Nostaljik Kiraz Hasadı Ziyaretiyle Dikkat Çekti
Haber Videosu

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Perihan Savaş, yıllar sonra geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Kirazlı Mahallesi'nde geleneksel kıyafetleriyle kiraz hasadına katıldı ve köylülerle birlikte nostaljik bir gün geçirdi.

Yeşilçam Yıldızı Savaş'tan nostaljik ziyaret: Geleneksel kıyafetiyle kiraz topladı

Perihan Savaş, Şarköy'de geleneksel kıyafetiyle kiraz hasadına katıldı

TEKİRDAĞ - Türk sinemasının efsane ismi Perihan Savaş, yıllar sonra yeniden geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde geleneksel kıyafet giyip kiraz hasadına katıldı, dalından kiraz yedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Şarköy'ün Kirazlı Mahallesi'ne gelen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, burada misafir edildi. İstanbul haline gönderilen sofralık kirazların önemli bir bölümünü karşılayan bölgede hasat, usta sanatçının bahçede dalından kiraz yemesiyle resmen başlamış oldu.

Kirazlı'da köylü kadınların geleneksel kıyafetlerini giyen Perihan Savaş, bahçede üreticilerle birlikte kiraz topladı, meyveleri tek tek inceledi. Samimi tavırlarıyla ilgi gören sanatçı, köy kahvesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Savaş, bol bol hatıra pozları verdi.

Yıllar sonra aynı köyde yeniden bulunmanın kendisini duygulandırdığını belirten Perihan Savaş, "Ne güzel bir tesadüf. Bu topraklara 1980'li yıllarda film çekimi için gelmiştim. Bugünse yıllar sonra yeniden Kirazlıdayım. Aynı sıcaklık, aynı bereket Kirazlar da şahane. Herkese hayırlı, bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

Şarköy'deki bu nostaljik ziyaret, hem sinemaseverlere geçmişi hatırlattı hem de Kirazlı'nın bereketli topraklarına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil

Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Kayıp Sevgül Barış'tan haber var

Kayıp Sevgül Barış'tan haber var
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.