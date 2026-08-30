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Perge'nin Roma Taşları Ağalar Camii'nde Tarihi Köprü Kuruyor

Perge'nin Roma Taşları Ağalar Camii'nde Tarihi Köprü Kuruyor
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Ağalar Camii, 19. yüzyılın başında Perge Antik Kenti'nden getirilen Roma dönemine ait devşirme taşlarla inşa edildi. Latince yazıtlı bloklar, Osmanlı işçiliğiyle cami duvarlarında, mihrap ve pencerelerde kullanıldı. 2014-2016 arasında restorasyon gören cami, bu eşsiz malzeme alışverişiyle antik ve Osmanlı izlerini bir arada yaşatıyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde 19'uncu yüzyılın başında inşa edilen Ağalar Camii'nde, Perge Antik Kenti'nden getirilen Roma dönemine ait devşirme taşlar kullanıldı. Üzerlerinde Latince yazıtların da bulunduğu blok taşlar, Osmanlı dönemi işçiliğiyle caminin duvarları ve mimari bölümlerinde değerlendirilerek günümüze ulaştı.

Yurtpınar Mahallesi'nde, Perge Antik Kenti'nin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki Ağalar Camii, mimarisi ve yapımında kullanılan malzemelerle dikkati çekiyor. 1810 yılında yapımına başlandığı ve 1812'de ibadete açıldığı belirtilen camide, Perge Antik Kenti'nden getirilen Roma dönemine ait blok ve kesme taşlar kullanıldı. Antik kentteki yapılarda kiriş olarak kullanıldığı belirtilen bazı blokların üzerindeki Latince yazıtlar bugün de görülebiliyor. Yazılı ve süslemeli devşirme taşlar, caminin mihrap ve mihrabiyesinin yanı sıra, kapı girişi ile pencerelerinde yer alıyor.

ANTİK DÖNEMİN İZLERİ GÖRÜLÜYOR

Perge'nin antik dönemden kalan taşları, yaklaşık 200 yıl önce Osmanlı mimarisinin bir parçası olarak yeniden kullanılarak günümüze ulaştı. Kubbesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yapının korunması için 2014 yılında kapsamlı restorasyon başlatıldı, 2016 yılında tamamlandı. Yapısal sorunlara müdahale edilirken, kubbe aslına uygun yeniden inşa edildi ve tarihi cami ibadete kazandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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