Pera Müzesi'nde Matematik ve Sanat Buluşması: Özel Rehberli Turlar

Pera Müzesi, "Hesaplar ve Tesadüfler" ile "Vera Molnar'ın İzinde" sergileri kapsamında Macaristanlı matematik profesörü Miklos Hoffmann rehberliğinde özel sergi turları düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 18, 21 ve 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek turlar, katılımcılarına sanatın matematik, geometri ve bilgisayar teknolojisiyle ilişkisine dair kapsamlı bir keşif fırsatı sunacak.

İngilizce sunulacak turlarda, sergilenen eserlerin matematik, olasılık, geometri ve bilgisayar teknolojisiyle ilişkilerinin keşfedilmesi hedefleniyor.

"Hesaplar ve Tesadüfler" sergisinde, algoritma ve bilgisayar sanatının öncülerinden Vera Molnar, Dora Maurer ve Gizella Rakoczy'nin eserleri yer alıyor.

"Vera Molnar'ın İzinde" sergisi ise Molnar'ın çalışmalarından esinlenerek güncel yapıtlar üreten 16 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Pera Müzesi Dostluk Programı üyelerinin ücretsiz katılabileceği rehberli tur, yaklaşık bir saat sürecek. Turlara "resepsiyon@peramuzesi.org.tr" adresi üzerinden kayıt yaptırılabilir.