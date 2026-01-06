Pera Müzesi'nden Sinemayla "Görünmez Bağlar"A Yolculuk

(İSTANBUL) - Pera Müzesi, "Ortak Duygular" sergisine paralel olarak hazırladığı "Görünmez Bağlar" film programında, İngiliz sinemasından altı filmle bireyler ve gelecek arasındaki görünmeyen ilişkileri ele alıyor. Program 9 Ocak - 8 Şubat arasında izleyiciyle buluşacak.

Pera Müzesi, British Council Koleksiyonu'ndan yapıtların yer aldığı "Ortak Duygular" sergisine paralel olarak "Görünmez Bağlar" adlı bir film programı düzenliyor. Seçkide bireyler, kimlikler ve gelecek arasındaki ilişkiler sinema üzerinden ele alınıyor. Program, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları kapsamında gerçekleştiriliyor.

Film programı, British Council Koleksiyonu'ndan 29 sanatçının yapıtlarını bir araya getiren "Ortak Duygular" sergisinin yapısını izleyerek üç başlık altında sunuluyor: "Özeni Korumak", "Tanıdık Yüzler" ve "Hayali Gelecek".

Programda, sanatın korunması, kimlik temsilleri ve geleceğe dair yaklaşımlar sinemanın farklı anlatım biçimleriyle ele alınıyor.

Kurumlar ve Koleksiyonlar

Programın "Özeni Korumak" bölümünde, usta belgeselci Frederick Wiseman'ın "National Gallery" adlı filmi yer alıyor. Film, Londra'daki National Gallery'nin günlük işleyişini, restorasyon süreçlerini ve küratoryal çalışmaları gözlemci bir yaklaşımla ele alıyor.

Kimlik ve Hafıza

"Tanıdık Yüzler" başlığı altında dört film gösterilecek. Sally Potter imzalı "Orlando", cinsiyet ve kimlik kavramlarını edebi bir uyarlama üzerinden ele alırken, Derek Jarman'ın "Mavi" adlı filmi AIDS'le geçen bir yaşamı konu alıyor. Terence Davies'in yarı otobiyografik filmi "Uzun Günün Sonu" çocukluk anılarına odaklanırken, Joy Gharoro-Akpojotor'un "Hayalperestler" adlı filmi göç ve dayanışma temalarını işliyor.

Gelecek Tasarımları

Programın son bölümü "Hayali Gelecek"te, Nicolas Roeg'in yönettiği "Dünyaya Düşen Adam" gösterilecek. Film, bilimkurgu anlatısı üzerinden insan ve teknoloji ilişkisini ele alıyor. Yapımda David Bowie başrolde yer alıyor.

Program, 9 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İngiliz sinemasından altı film Pera Müzesi Oditoryumu'nda gösterilecek.