İzmirli Bestekarlar I Konseri Pera Müzesi'nde

Güncelleme:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 25 Ocak'ta düzenlenecek 'İzmirli Bestekarlar I' konseri, Türk müziğinin önemli merkezlerinden İzmirli bestekarların eserlerini seslendirecek. Prof. Dr. Adnan Çoban ve Eda Özay Narlıoğlu'nun solist olarak yer alacağı konserde, Rakım Elkutlu, Zeki Duygulu, Sadi Hoşses, Yusuf Nalkesen ve Avni Anıl'ın parçaları icra edilecek. Konser, klasik Türk musikisinin duayeni Alaeddin Yavaşca anısına düzenleniyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde, 25 Ocak'ta "İzmirli Bestekarlar I" konseri düzenlenecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen Türk müziği konserlerinin yeni yıldaki ilk programı, Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Türk müziğinin önemli merkezlerinden İzmir'de yetişmiş bestekarların eserlerinden oluşan özel bir repertuvar seslendirilecek.

Prof. Dr. Adnan Çoban ile Eda Özay Narlıoğlu'nun misafir solist olarak sahne alacağı konserde Rakım Elkutlu, Zeki Duygulu, Sadi Hoşses, Yusuf Nalkesen ve Avni Anıl'ın eserleri icra edilecek.

Konser serisi, klasik Türk musikisinin duayen ismi devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın anısına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenleniyor.

Türk müziğinin tarihsel ve kültürel yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunması amaçlanan konserin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstlenecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
