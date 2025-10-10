Pera Müzesi'nde 20. Yıla Özel 'Bütün O Sanat' Film Programı Başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 20. yılına özel 20 filmden oluşan "Bütün O Sanat" programıyla sanatseverlerle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, program 15 Ekim'de başlayacak ve 18 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek programda biyografilerden yaratım süreçlerini perdeye taşıyan belgesellere, dans ile sinemanın birleştiği başyapıtlardan sanatçıların içsel yolculuklarını işleyen filmlere uzanan zengin bir içerik yer alıyor.

Müzenin kültürel diyaloğu besleyen kapsayıcı yaklaşımından ilhamla hazırlanan etkinlik, sanat temalı 20 filmi bir araya getirirken, bu geniş seçki aracılığıyla fotoğraftan tiyatroya, resimden müziğe uzanan farklı sanat dallarının sinema ile etkileşime girdiği yapımları izleyiciyle buluşturacak.

Programda, Laura Poitras'ın Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan kazanan belgeseli "Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri", Giorgio Diritti'nin Berlin Film Festivali'nde prömiyer yapan filmi "Saklanmak İstiyordum", Milos Forman'ın 8 Oscar ödüllü başyapıtı "Amadeus" ve Derek Jarman'ın "Caravaggio" filminin de arasında olduğu birçok yapım beğeniye sunulacak.

Yönetmen Berna Gençalp, ressam Mihri Hanım'ın izini sürdüğü ödüllü belgeseli "Kim Mihri" filminin gösterimin ardından bir söyleşi yapacak.

Marta Meszaros'un otobiyografik "Günceler" üçlemesinin son filmi "Anne ve Babama Günce"nin ardından Meszaros sineması üzerine Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel bir konuşma yapacak.