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Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı

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Pentagon, İran ile savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı. Savunma Kayıp Analiz Sistemi güncellemesine göre 2 asker daha muharebe dışı nedenlerle öldü; bunlardan 11'i çatışmalarda, 12'si muharebe dışı nedenlerle hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nden yapılan güncellemeye göre, ABD'nin İran ile savaşı sırasında 2 asker daha muharebe dışı nedenlerle öldü.

Böylelikle savaşta ölen ABD askerlerinin sayısı 23'e yükseldi. Bunlardan 11'i çatışmalarda, 12'si muharebe dışı nedenlerle hayatını kaybetti.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili haberinde, söz konusu iki askerin de havacı olduğu, birinin hastalık, diğerinin de nedeni belirtilmeyen ve soruşturması devam eden koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pentagon'dan 10 Ekim'de yapılan açıklamada, İran ile savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 21 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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