ABD, İran'ın hafta sonu düzenlediği saldırılarda öldürülen 3'üncü askerinin kimliğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.

Pentagon, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi.

Swinton'ın Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken "ölümünün koşulları" hakkında bilgi verilmedi.

Aynı saldırıda, bir ABD askeri de hafif yaralanmış ve tıbbi tedavi altına alınmıştı.

Pentagon kayıtlarına göre Swinton, North Carolina'daki Fort Bragg'da bulunan 108. Hava Savunma Topçu Tugayı'na bağlı 55. Hava Savunma Topçu Alayı'nın 2. Taburu'nun D Bataryası'nda görev yapıyordu.

Pentagon tarafından kimlikleri açıklanan iki ABD askeri cumartesi günü Ürdün'de hayatını kaybetmişti.

İran ile savaşta ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükseldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.