WP: Pentagon, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, İran'da haftalarca sürebilecek bir kara harekatı için hazırlıklar yaptığı iddia ediliyor. Binlerce Amerikan askeri Orta Doğu'ya sevk ediliyor ve olası operasyonun riskleri artıracağı ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Yetkililer, bu planla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli bir aşamaya geçileceğine dikkati çekiyor. Planın, Amerikan birlikleri için önceki döneme kıyasla ciddi tehlikeler barındırabileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında ABD askerlerinin İran'a ait insansız hava araçları (İHA), füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağını dile getiren yetkililer, saldırıların Özel Harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını ifade etti.

Yetkililer, ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
