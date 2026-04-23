Pentagon, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceği iddiasını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceği yönündeki iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD medyasına yaptığı yazılı açıklamada ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceği haberlerini yalanladı.

Parnell, açıklamasında Washington Post gazetesinin paylaştığı söz konusu habere atıf yaparak, "Tek bir değerlendirme, o değerlendirmenin makul olduğu anlamına gelmez. Hürmüz Boğazı'nın altı ay boyunca kapalı kalması imkansızdır ve Savunma Bakanı (Pete Hegseth) için kesinlikle kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, üst düzey bir Pentagon yetkilisinin, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda "Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceğini" söylediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
500

