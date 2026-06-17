ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığının adı yeniden Pasifik Komutanlığı olarak değiştirildi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) adının Pasifik Komutanlığı (PACOM) olarak değiştirildiği bildirildi.

PACOM'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 1947'de dönemin ABD Başkanı Harry Truman tarafından kurulan komutanlığın 2018 yılına kadar PACOM adıyla faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Eski ismin yeniden kullanılmasının komutanlığın tarihi mirasına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu değişikliğin Pasifik bölgesinde görev yapan personelde aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, komutanlığın PACOM ismiyle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulmasının yanı sıra Kore ve Vietnam savaşlarında yürütülen askeri operasyonlarda ve çok sayıda insani yardım faaliyetinde önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

Komutanlığın sorumluluk alanının değişmediği vurgulanan açıklamada, Hint-Pasifik Komutanlığının adının yeniden Pasifik Komutanlığı olarak değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin batı kıyılarından Hindistan'ın batı sınırına kadar uzanan bölgenin komutanlığın görev sahasında kalmaya devam edeceği belirtilirken PACOM'un temel misyonu ile müttefik ülkelerle birlikte bölgede güvenlik ve istikrarı sürdürme taahhüdünün değişmediğine dikkat çekildi.