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Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor
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Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Lionel Messi'nin 31. dakikada rakibine yaptığı müdahale tartışma yarattı. Birçok futbolsever pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savunurken, hakem oyunu devam ettirdi.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir arasındaki maçta Lionel Messi, rakibinin bacağına bastı.
  • Hakem pozisyonu faul olarak değerlendirmedi ve VAR'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi.
  • Arjantin maçı 3-0 kazandı; Messi'nin kırmızı kart görmemesi tartışma yarattı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. Arjantin'in 1-0 önde olduğu karşılaşmanın 31. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise maçın önüne geçti. Top mücadelesi sırasında Lionel Messi'nin rakibinin bacağına doğrudan bastığı anlar kameralara yansıdı.

HAKEM OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Pozisyonun ardından futbolcular itirazlarda bulunurken hakem oyunu durdurmadı. VAR'dan da herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmeyince karşılaşma devam etti. Bu karar kısa sürede futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

"KIRMIZI KART OLMALIYDI" YORUMLARI

Pozisyonun görüntülerinin paylaşılmasının ardından birçok futbolsever ve yorumcu, Messi'nin müdahalesinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu. Özellikle rakibin ayak bileği bölgesine gelen temasın sertliği dikkat çekti. Bazı yorumcular ise pozisyonun kasıt içermediğini ve sarı kartın yeterli olacağını öne sürdü.

ARJANTİN KAZANMAYI BİLDİ

Tartışmalı pozisyonun gölgesinde oynanan mücadeleyi Arjantin 3-0 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu Lionel Messi'nin kırmızı kart görmediği pozisyon oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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