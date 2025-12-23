ABD, İspanya'ya olası askeri ekipman satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İspanya'ya F-404 motor fanları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), İspanya'ya olası askeri satışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, İspanya'ya, tahmini maliyeti 200 milyon dolar olmak üzere F-404 motor fanlarının ve ilgili ekipmanların olası satışı onaylandı.

Açıklamada, "(Olası) satış, İspanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini geliştirecek ve ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracak." ifadesi kullanıldı.