PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Trump, "Save America" mitingi düzenledi
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ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın konuşması Mitingi takip eden Amerikalılar PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde miting düzenledi.
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın konuşması
Mitingi takip eden Amerikalılar PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde miting düzenledi.
Kaynak: AA / Kyle Mazza - Güncel