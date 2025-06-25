Pendik'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Pendik D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PENDİK D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.45 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 35 KYA 56 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 ML 9160 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobillere, 4 araç daha çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı, yolda seyreden başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritten gelen otomobilin önündeki otomobile çarptığı an ve savrulan araçların diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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