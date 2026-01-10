Haberler

Pendik'te yol verme kavgasında araca defalarca tekme attı; kavga kamerada

Pendik'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle yaşanan tartışma, bir sürücünün diğer aracın ön camına defalarca tekme atmasıyla kavgaya dönüştü. Olay, bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

PENDİK'te iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri otomobilinden inerek diğer araca defalarca tekme attı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlar trafikte durduğu sırada sürücülerden biri otomobilinden inip diğer aracın ön camına doğru defalarca tekme attı. Öfkeli sürücü kısa süre sonra otomobiline bindi. Diğer sürücü ise aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
