Pendik'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

PENDİK'te 10 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'taki 10 katlı binada çıktı. Binanın 3'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm daireye sardı. Mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.