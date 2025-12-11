Pendik'te yangın çıkan evde ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi

Pendik'te bir evde çıkan yangında ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında vatandaşlarca evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise ekiplerce söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ö.S. (2), Z.S (5) ve C.Ç. (9) hayatını kaybetti.

Yaralı A.Ç. (11) ise tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Evde yaşayan ve yangın sırasında bebeğiyle evden çıkan S.S. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.S'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.