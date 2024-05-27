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Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

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Pendik'te yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Pendik'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, 22 Mayıs'ta bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan şüpheliler G.T. (36), F.E (53) ile B.Ç (21) gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, 3 cep telefonu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, çok sayıda fişek, vakum cihazı, uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.T. ve F.E. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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