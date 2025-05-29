Pendik'te Tüp Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Pendik'te Tüp Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Eyüp Tanrıverdi idaresindeki 33 BPT 95 plakalı tüp yüklü tır, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi Edirne istikametinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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