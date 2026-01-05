Haberler

Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Güncelleme:
Pendik'te iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te, 2 sürücü arasında trafikte çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

TRAFİKTE TEKME TOKAT KAVGAYA TUTUŞTULAR

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde araçlarıyla seyreden 2 sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.

KAVGA ANI KAMERADA

Birbirini yumruklayan sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle sakinleşti. Kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
