Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Pendik'te iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TRAFİKTE TEKME TOKAT KAVGAYA TUTUŞTULAR
Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde araçlarıyla seyreden 2 sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı.
KAVGA ANI KAMERADA
Birbirini yumruklayan sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle sakinleşti. Kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel