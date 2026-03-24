Pendik'te gişelere çarpıp ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobil yer alana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te gişelere çarpıp ters dönen otomobilde sıkışıp yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara yönüne giden D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'ndeki beton bariyere çarparak savruldu. Ters dönen araçtaki D.Ç. ile yanındaki bir kişi, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, hızını düşürmeden otoyol üzerindeki gişelere yaklaşan otomobilin gişeleri ayıran beton bariyere çarpması, savrulan aracın ters dönmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ümit Türk
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler