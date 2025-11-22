Pendik'te Tekne Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

PENDİK marinada denize açılmak isteyen üç kişinin bulunduğu teknede halat nedeniyle kaza meydana geldi. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybeden M.T. (40) denize düşerek pervaneye takıldı. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Teknenin kaptanı A.A.K. (41) gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Kasım Pazar günü Pendik Marina'da meydana geldi. İddiaya göre A.K. (37) ve M.T., A.A.K. idaresindeki tekneyle açılmak için hazırlık yaptığı sırada, tekne, halatın çözülmemesi nedeniyle bir anda durdu. Bu sırada dengesini kaybeden M.T. suya düşerek pervaneye sıkıştı. Arkadaşları tarafından tekneye çıkarılan M.T. için sağlık ekiplerine haber verildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi teknede yapılan M.T., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tekne kaptanı A.A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi yer aldı.