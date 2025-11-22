Haberler

Pendik'te Tekne Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Pendik'te bir tekne kazasında denize düşen M.T., ayaklarının pervaneye kapılması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaptan gözaltına alındı.

Pendik'te tekneden denize düşerek ayakları pervaneye kapılan kişi hayatını kaybetti.

Batı Mahallesi'nde bulunan marinaya 16 Kasım'da gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle denize açılmak istedi.

A.A.K'nin kaptanlığında marinadan 10 metre açılan teknenin halatı çözülmeyince aniden durması sonucu M.T. denize düştü.

Ayakları pervaneye takılan M.T'yi arkadaşları denizden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı A.A.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
