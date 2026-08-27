Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mert ORDU / İSTANBUL – PENDİK'te Ramazan K. (50), tartıştığı Onur D. (36) ve Gürsoy Kuzey'e (46) otomobilin içinden silahla ateş açtı. Saldırıda Gürsoy Kuzey hayatını kaybederken, yaralanan Onur D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Onur D. ile sevgilisinin annesinin arkadaşı olduğu öğrenilen Ramazan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracına binen Ramazan K. silahla ateş açtı. Saldırıda Onur D. ayağından, Gürsoy Kuzey ise göğsünden yaralandı. Ramazan K., plakası belirlenemeyen siyah renkli otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen Onur D., Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağır yaralanan Gürsoy Kuzey ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 adet boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan ekipler, kaçan Ramazan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı