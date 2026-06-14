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Pendik'te su kanalında erkek cesedi bulundu

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Pendik Harmandere Mahallesi'ndeki su kanalında orta yaşlı bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ceset kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Pendik'te su kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'ndaki su kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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