Pendik'te sokaktaki grubun tek kişiye saldırısı kamerada

PENDİK'te 4 kişilik grup bilinmeyen nedenle sokaktan geçen bir kişiye saldırdı. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi Yankı Sokak'ta meydana geldi. 4 kişilik grup ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grup, tek kişiye saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan arbede ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

