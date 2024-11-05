Tırın önüne alıp sürüklediği skuterli genç kadın hayatını kaybetti

Pendik Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz tır, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan ÇAMLI (28) 'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.