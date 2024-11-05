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Tırın önüne alıp sürüklediği skuterli genç kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Pendik'te tır, önünde scooterla ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'ya yanaşıp 150 metre sürükledikten sonra altına aldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Pendik Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz tır, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan ÇAMLI (28) 'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Tırın önüne alıp sürüklediği skuterli genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıS Selim:

Scooterlar trafikte ciddi tehlike oluşturuyor. Avrupa’da bazı ülkeler scooterı yasakladı,gencimize Allah Rahmet eylesin

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