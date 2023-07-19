Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

PENDİK'te dün gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 22 yaşındaki Ahmet Çal'ın, metruk bir bina içerisinde başından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis geldiğinde olay yerinde bulunan B.G. ve F.B. isimli 2 kişi emniyete götürülerek ifadesine başvurulurken, yapılan aramada 1 boş tüfek kartuşu, 1 fişek ve 85,3 gram esrar ele geçirildi. B.G. ve F.B., polise verdiği ifadede, Ahmet Çal ile yaşadıklarını, silah sesini duyduklarında 3 kişinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi.