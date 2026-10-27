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Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik tünelini su bastı, araçlar mahsur kaldı

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Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik tünelini su bastı, araçlar mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik tünelini su bastı, araçlar mahsur kaldı
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İstanbul'da sabah başlayan ve Pendik'te etkili olan sağanak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik bölgesindeki tüneli su bastı. Tünelde bazı araçlar mahsur kalırken sürücüler ve yolcular girişte beklediler, birikintinin tahliyesi için vidanjör getirildi.

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde başlayan yağış Pendik'te de etkili odu. Sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki teknik alanda bulunan tüneli su bastı. Bazı araçlar tünelde mahsur kalırken, sürücüler ve yolcular beklemek zorunda kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak sabah saatlerinden itbaren belirli ilçelerde etkili olmaya başladı.Sağanak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik bölgesine ulaşım sağlayan tünelde ise su baskınına neden oldu. Yağmur suyuyla dolan tünelde araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler ve yolcular araçlardan inerek tünel girişinde beklemek zorunda kaldı. Su birikintisinin tahliye edilmesi için bölgeye vidanjör getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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