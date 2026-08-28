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Pendik'te zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı

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Pendik'te polis aracının karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Pendik'te polis aracının karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Kurtköy- Pendik bağlantısı yolunda, zırhlı polis aracı ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Ekipler, araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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