Pendik'te zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı
Pendik'te polis aracının karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Pendik'te polis aracının karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Kurtköy- Pendik bağlantısı yolunda, zırhlı polis aracı ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekipler, araçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA