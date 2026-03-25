Pendik'te otopark kavgasında ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Pendik'te otopark yüzünden çıkan tartışmada Hüseyin Teke silahla vurularak hayatını kaybetti. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturdukları Seyfettin B. ile aralarında çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden Teke'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Teke'nin cenazesi, helallik alınmak üzere olayın yaşandığı evin önüne getirildi.

Daha sonra Pendik'teki Erenler Camisi'ne götürülen Teke için burada cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Teke'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Dün, Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturan Hüseyin Teke (44) ile Seyfettin B. (41) arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Teke yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla, Seyfettin B. de ruhsatlı tabancasıyla birbirlerine ateş etmişti. Teke ağır, Seyfettin B. ise hafif yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Teke hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
