Pendik'te Otomobile Çarpan Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Kaçtı; Kaza Kamerada

Güncelleme:
Pendik'te bir hafif ticari aracın dönüş yapan otomobile çarpıp kaçtığı kaza, başka bir sürücünün iç kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde gerçekleşti.

Mert ORDU / - PENDİK'te seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, caddede dönüş yapan otomobile çarpıp kaçtı. Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden 41 AVU 751 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazanın ardından durmadan yoluna devam eden hafif ticari aracın sürücüsü kaçı. Olay anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile çarpıp durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

