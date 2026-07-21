Haberler

Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik Kurtköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri kırarak dereye düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri kırarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ilişkin inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da beklenen imza atıldı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner

AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Partili vekil sessizliğini bozdu
Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak

Kulisler bunu konuşuyor: Yeni partinin ilk belediye başkanı netleşti
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Genç kadını ölüm, tarlada çapa yaparken buldu
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

İddianame tamamlandı! Caninin anne ve babası gün yüzü göremeyecek
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu