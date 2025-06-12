Pendik'te Kayıp Şaban Aksoy Bulundu

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Pendik'te 10 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan Şaban Aksoy'un, aracının bulunduğu Aydos Ormanı yakınındaki evinde olduğu tespit edildi. Arama çalışmaları, bir arkadaşının bilgi vermesiyle sona erdi.

Pendik'te kayıp olarak aranan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişinin diğer evinde olduğu belirlendi.

Kendisinden 10 Haziran'dan itibaren haber alınamayan Şaban Aksoy'un (49) bulunması için Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak yakınındaki Aydos Ormanı çevresinde yürütülen arama çalışmaları aralıklarla 2 gün boyunca devam etti.

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve bazı derneklerin, belediyeler ile K-9 köpeği yardımıyla yürüttükleri arama çalışmaları, bir arkadaşının Aksoy'un Sancaktepe'deki evinde olduğunu bildirmesi üzerine sona erdi.

Polis ekipleri Aksoy'un evinde olduğunu tespit etti.

Ne olmuştu?

Şaban Aksoy'dan 10 Haziran'da öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, takip cihazı bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etmişti.

Adreste yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlatan ekipler, aralıklarla arama çalışmalarına devam etmişti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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